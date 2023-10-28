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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 28 Ekim 2023

Cumartesi Anneleri’ne polis müdahalesi: En az 27 gözaltı

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti.

Kalıcı mı Gözü Kara mı?: Boğa’da Ay Tutulması – 28 Ekim 2023

Erdoğan: İsrail, seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz, bunun hazırlığı içerisindeyiz ve savaş suçlusu olarak İsrail’i dünyaya tanıtacağız” dedi.


İsrail ordusu, Gazze’deki gazetecilerin güvenliğini ‘garanti edemeyeceğini’ söyledi

Kastamonu’da KYK yurdunda öğrenciler asansörde kaldı

Fenerbahçe’den 100’üncü yıla özel forma

Fenerbahçe, yarınki Pendikspor karşılaşmasına ‘100’üncü yıla özel’ bir formayla çıkacak.

Kıbrıs’ta muhalefet sokağa indi: Denktaş ve Küçük’ün oğlu da eylemdeydi

Yıllanmış şarkılardan yıllanacak şaraplara: Rock yıldızı Sting şarap üretimine başladı

Gordon Matthew Thomas Sumner, tanındığı sahne mahlasıyla Sting, 1977’de ‘The Police’ grubuyla başladığı kariyerine son derece sağlıklı ve üretken bir müzisyen olarak devam ediyor. Sting bir yandan da eşi Trudie İtalya’nın Toskana bölgesinde organik metotlarla şarap, zeytinyağı ve bal üretiyor.

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Akşam Postası / 28 Ekim 2023

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