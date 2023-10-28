Akşam Postası / 28 Ekim 2023

Cumartesi Anneleri’ne polis müdahalesi: En az 27 gözaltı

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti.

Erdoğan: İsrail, seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz, bunun hazırlığı içerisindeyiz ve savaş suçlusu olarak İsrail’i dünyaya tanıtacağız” dedi.

Fenerbahçe’den 100’üncü yıla özel forma

Fenerbahçe, yarınki Pendikspor karşılaşmasına ‘100’üncü yıla özel’ bir formayla çıkacak.

Yıllanmış şarkılardan yıllanacak şaraplara: Rock yıldızı Sting şarap üretimine başladı

Gordon Matthew Thomas Sumner, tanındığı sahne mahlasıyla Sting, 1977’de ‘The Police’ grubuyla başladığı kariyerine son derece sağlıklı ve üretken bir müzisyen olarak devam ediyor. Sting bir yandan da eşi Trudie İtalya’nın Toskana bölgesinde organik metotlarla şarap, zeytinyağı ve bal üretiyor.