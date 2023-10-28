Fenerbahçe’den 100’üncü yıla özel forma

Fenerbahçe, yarınki Pendikspor karşılaşmasına ‘100’üncü yıla özel’ bir formayla çıkacak.

Fotoğraf: Fenerbahçe/Twitter

Fenerbahçe, yarın (29 Ekim) ligde Pendikspor’la karşılaşacak. Takımın Twitter hesabından duyurulana göre Fenerbahçe maça, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel bir formayla çıkacak.

Fenerbahçe, formadaki anlamı şöyle anlatıyor:

*İlkeleri ve fikirleriyle hedeflerimize ışık tutan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi, 1923 yılında terlettiğimiz formadan ilham alınarak efsane çubuklunun tam önünde yer alıyor.

*Formamızın yakasındaki ipler, özgürlüğü uğruna birbirine kenetlenen, kadınıyla, erkeğiyle bağımsızlık mücadelesi veren kahraman halkımızı temsil ediyor.

*Her bir çizgisi bir hikayenin parçası olan formamızın arkasındaysa Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm fertleri için ‘imza’ bir fotoğraf yer alıyor; Formamız, kayıtsız şartsız egemenlik temellerinin atıldığı, demokrasinin ve milletin en sağlam dayanağı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önünde Cumhuriyetimizin 6’ncı yılında çekilen tarihi fotoğrafı taşıyor.