Akşam gökyüzünde şölen var: Jüpiter, 59 yıl sonra dünyaya en yakın geçişini yapacak

Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter, 59 yıl sonra dünyaya en yakın konumuna bu akşam gelecek. İzlemek isteyenlerin ise teleskoba ihtiyaç duymadan gökyüzüne bakması yeterli olacak.

Fotoğraf: Universetoday

Bugün Jüpiter, son 59 yılda Dünya’ya en fazla yaklaştığı noktaya gelerek akşam saatlerinde gökyüzü gözlemcilerine bir gösteri sunacak.

Jüpiter, Güneş batıdan batarken gökyüzünde doğu yönünde yükselecek, bu durum güneş sistemimizin en büyük gezegenini özellikle akşam saatlerinde görünür kılacak.

Independent’ın haberine göre NASA Marshall Uzay Uçuş Merkezi araştırma astrofizikçisi Adam Kobelski “Ay’ın dışında, gece gökyüzündeki en parlak nesnelerden biri (o da en parlağı değilse) olmalı” dedi.

Dünya’nın 591 milyon kilometre yakınına gelecek

Dünya ve Jüpiter, dairesel yörüngelerden ziyade eliptik yörüngeleri takip ediyor ve birbirlerinin yanından geçme mesafeleri zamanla değişiyor. Jüpiter, yörüngesi boyunca Dünya’dan en uzak noktadayken iki gezegeni birbirinden ayıran yaklaşık 966 milyon kilometreye kıyasla, bugün Dünya’nın yaklaşık 591 milyon kilometre yakınına gelecek.

En son 1963’te bu kadar yaklaştı

Her ne kadar Jüpiter 13 ayda bir karşı konuma gelse de NASA’nın blog yazısına göre en son 1963’te Dünya’ya bu kadar yaklaştı. Jüpiter karşı konumdayken Dünya’nın bu kadar yakınından nadiren geçiyor.

Parlak ve nispeten yakın Jüpiter’i yakalamayı bekleyenler; 26 Eylül’e kadar ve ilerleyen günlerde, gün batımının etrafındaki doğu ufkuna bakabilirler, tüm bu günlerde gezegenin çıplak gözle görülmesi mümkün.

Bununla birlikte yakın geçiş ve karşı konum, teleskoplara veya diğer optik ekipmanlara erişimi olanlar için Jüpiter’in daha da çarpıcı hallerini sunacak. Jüpiter ve 50’den fazla uydusundan iyi bir gösteri izlemek için çok da fazla büyütme işlemine ihtiyacınız yok.

İyi bir dürbünle görülebilecek

Dr. Kobelski, iyi bir dürbünle Jüpiter’in halkalı yapısını ve üç-dört Galilei uydusunun (Jüpiter’in ayları) görülebileceğini aktardı.

İo, Europa, Ganymede ve Callisto’dan oluşan Galilei uyduları, Jüpiter’in en büyük doğal uyduları. NASA’nın Europa Clipper görevi, Ekim 2024 gibi yakın bir tarihte, bilim insanlarının küresel bir yeraltı okyanusu barındırdığına inandığı buzlu uyduyu incelemek için yola çıkabilir.

Dr. Kobelski’ye göre, daha da yakından bakmak isteyenler en az 10 santimetre veya daha büyük mercekli bir teleskop ve muhtemelen yeşil ve mavi filtreler kullanmayı düşünmeli; bu ekipmanlar, Jüpiter’in ‘Büyük Kırmızı Lekesi’nin ve büyük gaz devi gezegenin bulut katmanlarının halkalı yapısının görünürlüğünü artıracak.