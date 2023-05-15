AKP’nin oy oranı 20 yıl geriye gitti, Erdoğan ilk kez yüzde 50’yi bulamadı

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AKP’nin oy oranı 20 yıl sonra yüzde 40’ın altına geriledi. Tayyip Erdoğan da ilk kez birinci turda seçilemedi.

Fotoğraf: Reuters

05:30 itibariyle kesinleşmemiş sonuçlara göre AKP dünkü seçimlerde yüzde 35,40 oy aranında oy aldı (Açılan sandık oranı yüzde 97,97). Böylelikle 2002’de katıldığı birinci seçim sayılmazsa AKP’nin oyu ilk kez yüzde 30’lara düştü.

AKP’nin bundan önceki oy oranları şöyleydi:

2022: Yüzde 34,28

2007: Yüzde 46,58

2011: Yüzde 49,83

Haziran 2015: Yüzde 40,90

Kasım 2015: Yüzde 49,50

2018: Yüzde 42,28

Yine de çoğunluk

Buna karşılık AKP 266 milletvekili çıkarmayı ve cumhur ittifakı ortaklarıyla birlikte toplamda yüzde 49,31 oy alarak Meclis’te çoğunluğu kaybetmemeyi başardı.

Yine 05:30 itibariyle kesinleşmemiş sonuçlara MHP 51, Yeniden Refah Partisi beş milletvekili çıkardı.

Erdoğan için bir ilk

AKP gibi Erdoğan da bir ilkle karşıya karşıya.

05:30 itibariyle kesinleşmemiş sonuçlara AKP lideri dünkü seçimlerde yüzde 49,34 oy aldı (Açılan sandık oranı yüzde 98,15).

Böylelikle Erdoğan ilk kez yüzde 50 barajına takılıp ilk turda seçilemedi.

Erdoğan’ın Ekmeleddin İhsanoğlu ve Muharrem İnce karşısında farklı biçimde ilk turda seçilmeyi başardığı önceki seçimlerde oy oranı şöyleydi: