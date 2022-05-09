AKP’li Şen oy oranını açıkladı, ‘yapılması gerekenleri’ sıraladı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin oy oranının yüzde 40’a doğru tırmandığını söyledi.

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A Haber’e konuşan Şen, partisinin bir süre düşüş yaşadığını belirtirken, ‘yüzde 34-36 aralığından 40’a doğru’ gittiklerini belirtti.

AKP’li yönetici, “Bazı analizlere göre 45-46 oranını görebiliyoruz” dedi.

Şen, parti olarak enflasyonu dizginlemeleri gerektiğini, Covid-19’un esas ekonomiyi vurduğunu, doğalgaz fiyatının 10 kat arttığını, dünya ekonomisinin bunun yansımamasının düşünülemeyeceğini ifade etti.

AKP’li yönetici şöyle devam etti: “Vatandaşımız bu durumların geçici olduğunu bilsin yeter. Bizim biraz zamana ihtiyacımız var. Biz bunu kendi ödevimiz olarak yapmak zorundayız. Seçimden önce her şeyi halletmemiz gerekiyor. 2023’te Türkiye’nin elektrikli arabası sokaklarda olacak. Karadeniz’den doğalgaz gelecek. Bu enflasyon seçime kadar düşecek. Seçmen cep ekonomisine, mutfak ekonomisine ve ülke ekonomisine bakar.”