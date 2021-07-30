AKP’li Kiler hakkında suç duyurusu: Hakaret, iftira ve devleti aşağılama suçlarından yargılansın

CANAN COŞKUN

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan, kendisine TBMM’de ve Bitlis TV’de hakaret ettiğini belirttiği AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Kiler’in ‘hakaret, iftira ve Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlarından yargılanarak cezalandırılması talep edildi.

Bitlis’in merkez ilçesi, Atatürk, Devrim, Gazibey, Hersan ve Müştakbaba mahalleleri sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 700 yapı, Covid-19 salgınının başladığı günlerde, Nisan 2020’de cumhurbaşkanı kararıyla riskli alan ilan edilmişti. İlandan sonra 100’den fazla kişi karara karşı dava açmış, dava açanlar arasında Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası da yer almıştı.

Esnafın, bu durumun onların mağdur ettiğini dile getirmesi ve söz konusu karara tepki göstermesi üzerine siyasi parti temsilcileri de kente gitmişti. 9 Haziran’da CHP heyetinin kenti ziyaretinden sonra AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, TBMM’de ve Bitlis TV yayınında Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Davut Tezcan’a ağır hakaretlerde bulunmuştu.

‘Devleti aciz durumda gösterdi’

Tezcan, bugün avukatlarıyla birlikte Bitlis Adliyesi’ne giderek Kiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, Kiler’in Tezcan’ı, ‘milletvekillerini ve bakanları, tehdit karşılığında bir kişiye çıkar sağlamakla’ itham ettiği belirtildi. Kiler’in Tezcan’a yönelik bu sözleriyle Türkiye Cumhuriyeti devletini, ‘bir kişinin tehdidi nedeniyle ona çıkar sağlamak zorunda kalacak kadar aciz durumda gösterdiği’ vurgulandı.

Hakkında fezleke düzenlenmişti

Öte yandan Kiler’in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlanmış, fezleke geçtiğimiz günlerde TBMM’ye sunulmuştu. Mart 2020’de CHP’nin İdlib önergesi sırasında Meclis Genel Kurulu’nda tekmeli ve yumruklu kavga çıkmış, kavgada CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç kafasından ve yüzünden yaralanmıştı. AKP’li Kiler de bunun üzerine Özkoç’un Meclis’e gelmesi halinde aynı muameleyi görmeye devam edeceğini söylemiş, “Eksik kalanı tamamlarız” diyerek tehdit etmişti. Kiler hakkında düzenlenen fezlekenin bu olayla ilgili olduğu öğrenildi.