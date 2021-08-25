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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li eski bakan, görüntüler kendi partisinin dönemine ait çıkınca İBB’yi eleştirdiği paylaşımını sildi

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) eleştirdiği paylaşımındaki görsel AKP dönemine ait çıkınca gönderiyi kaldırdı.

Fotoğraf: DHA

Kaya’nın paylaşımı barınaklarda bakımsızlıktan ölen hayvanlarla alakalıydı.


Kaya, şu ifadeleri kullanmıştı: “Hayvanları bu koşullara mahkum eden İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gayrı insani yönetim anlayışı için hayvan severlerimiz neden yeterince seslerini yükseltmiyor.”

Fotoğraf; Twitter

Kaya’nın paylaşımının bir süre sonra silindiği fark edildi.

2018 tarihli görüntülerin Tepeören Hayvan Bakımevi’nde çekildiği belirtiliyor.

Geçen hafta bakımevi yakınına kazılan çukurlara onlarca kedi ve köpeğin cesedinin atıldığı yeni görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

İmamoğlu’ndan ‘hayvan bakımevi’ açıklaması: Soruşturma açılmıştır

 

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