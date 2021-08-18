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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu’ndan ‘hayvan bakımevi’ açıklaması: Soruşturma açılmıştır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pendik ilçesindeki hayvan bakımevi yakınlarındaki bir alanda ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesine ilişkin görüntülere ilişkin, “Uygulamayı yapan kişiler hakkında soruşturma açılmıştır” dedi.

Fotoğraf: AA

Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı yakınlarında bir alanda, hayatını kaybeden hayvanların açılan bir çukura atılarak üstü açık bir şekilde bırakılmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu.


İmamoğlu, Twitter paylaşımında söz konusu görüntüleri ‘asla kabul edemeyeceklerini’ belirterek, “Şehrimizi paylaştığımız canlı dostlarımıza yapılan bu uygulamayı yapan kişiler hakkında soruşturma açılmıştır. Gelişmeleri paylaşacağız” diye yazdı.

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