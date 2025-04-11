AKP'li belediye başkanı işçilerin çadırına saldırdı

Altındağ Belediyesi’nin AKP’li başkanı Veysel Tiryaki, kovulan işçilerin belediye önündeki çadırına saldırdı.

Fotoğraf: X / Ekran görüntüleri

Altındağ Belediyesi’nde Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası’na üye 46 işçi işten çıkarılmıştı.

Bunun üzerine ‘direnişi büyütme’ kararı alan işçiler, Ramazan Bayramı’ndan sonra belediye önüne çadır kurma kararı almıştı.

Sendikanın açıklamasına göre Tiryaki, bugün çadıra saldırarak sökmeye çalıştı. Ayrıca Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Recep Dere’ye yumruk attı.

Olaya dair video da sosyal medyada gündem oldu.

❗Sendika ile anlaşamayan AKP'li Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin Hizmet İş Sendikası'da örgütlü 46 işçiyi hukuksuzca işten çıkarıyor yetmiyor, işçilerin direniş çadırını bizzat yıkıp sendika şube başkanına yumruk atıyor!

❗Bu hadsiz davranışın hesabını halk sandık… pic.twitter.com/hWsgcqkTKo — Murat Emir (@muratemirchp) April 11, 2025

‘Yumruk Türk sendikal hareketine darbe’

ANKA‘nın haberine göre Hizmet İş Sendikası’nın açıklaması şöyle:

“Altındağ Belediyesi’nde işten çıkarılan üyelerimiz için kurulan ‘eylem çadırımız’, 11 Nisan 2025 Cuma günü saat 12:30 sularında, belediye başkanı Veysel Tiryaki tarafından saldırıya uğradı. Başkan Tiryaki, eylem çadırımıza gelerek çadır direğimizi ve direkte bağlı olan Türk bayrağını sökmeye çalıştı. Tiryaki hızına alamayıp, arkadaşlarımıza destek olmak için çadırda bulunan Ankara 2 No’lu şube başkanımız Recep Dere’ye tehdit ve hakarette bulunarak yumrukladı.

Altındağ Belediyesi’nde çalışan ve Hizmet-İş sendikamıza üye oldukları için Ramazan ayının başından itibaren arkadaşlarımız işten çıkarıldılar. Haksız şekilde işten çıkarılmalar Ramazan ayı süresince devam etti. En son 46 arkadaşımız bu şekilde işten atıldı.

Bununla da kalınmayıp, bine yakın arkadaşımız da baskı ile sendikamızdan istifa ettirildi. Sendikamız yapılan baskı ve yıldırma çalışmalarına karşı hukuki süreçleri başlattık. Bununla birlikte, işten çıkartılan üyelerimiz için işe iade davalarını açtık.

Bilindiği üzere Altındağ Belediyesi’nde 28 Şubat 2025’den bugüne kadar 46 arkadaşımızı işten çıkarıldı. Arkadaşlarımıza destek amacıyla kurduğumuz eylem çadırımızda mücadelemiz 25 gündür devam ediyor.

Örgütlenme ve hak arama mücadelemize tahammül gösteremeyen, saldırgan ve fevri hareketleriyle üyelerimize fili saldırıda bulanan, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin bu tavrını kınıyor, atılan yumruğu, Türk sendikal hareketine vurulmuş bir darbe olarak görüyoruz.”