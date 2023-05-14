AKP’li başkan sandığa Togg şovuyla geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Tahir Büyükakın, oy vermeye Togg marka araçla giderek seçim günü propaganda yapmayı sürdürdü.
Büyükakın’ın ‘şov’una Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de eşlik gitti.
Büyükakın aracı oy verdiği Çayırova Demirsac Ortaokulu’nun girişine park etti.
Oy vermeyen gelen AKP’liler, arabayla fotoğraf çektirdi.
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