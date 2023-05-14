AKP’li başkan sandığa Togg şovuyla geldi

Ülkenin en kritik seçimlerinde oy kullanma işlemleri devam ederken Kocaeli’nde AKP’liler Togg’u yine şova dönüştürdü. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Tahir Büyükakın ile Gölcük Belediye Başkanı AKP’li Ali Yıldırım Sezer, oy kullanmaya Togg ile gitti+ pic.twitter.com/jVL8o3xWbC