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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li başkan sandığa Togg şovuyla geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Tahir Büyükakın, oy vermeye Togg marka araçla giderek seçim günü propaganda yapmayı sürdürdü.

Görsel: Twitter

Büyükakın’ın ‘şov’una Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de eşlik gitti.


Büyükakın aracı oy verdiği Çayırova Demirsac Ortaokulu’nun girişine park etti.

Oy vermeyen gelen AKP’liler, arabayla fotoğraf çektirdi.

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