AKP’de dört il başkanlığına atama

AKP’de Antalya, Aydın, Burdur ve Düzce il başkanlıklarına atama yapıldı.

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AKP Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, aynı zamanda parti lideri olan ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tensibiyle’ Antalya İl Başkanlığı’na Ali Çetin, Aydın İl Başkanlığı’na Gökhan Ökten, Burdur İl Başkanlığı’na Mustafa Özboyacı ve Düzce İl Başkanlığı’na Hasan Şengüloğlu’nun atandığı bildirildi.

Bu illerdeki il başkanları, milletvekili adayı olabilmek için geçtiğimiz haftalarda istifa etmişti.

Paylaşımda söz konusu illerde görev yapan eski il başkanlarına çalışmalarından dolayı teşekkür edilerek, yeni görevlendirilen il başkanlarına da başarılar dilendi.