AKP'de çalıştay: 'Millet bugüne kadar Anayasa yapma hakkını kullanamadı'

AKP’de ‘yeni anayasa çalıştayı’ bugün. Genel başkan yardımcısı Hayati Yazıcı, Anayasa yapmanın hak olduğunu belirtip “Ama millet, bu hakkını bugüne kadar kullanamamış” dedi.

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Macaristan ziyareti dönüşü dün uçakta gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Artık darbecilerin yazdığı bir anayasayla Türkiye geleceğe yürüyemez. Artık darbecilerin değil, sivillerin ortaya koyduğu bir anayasaya ihtiyacımız var” demişti.

AKP genel merkezindeki çalıştayla ilgili bilgi veren Yazıcı, Anayasa yapmanın milletin hakkı olduğunu belirtip şunları söyledi:

* Çalıştaylarımızla oluşacak birikimleri de esas alarak parlamentoda bir anayasa yapmanın gerektirdiği çoğunluğu sağlayabilirsek Türkiye Yüzyılı’nın anayasasını bu Meclis inşa eder diye düşünüyoruz. Çalıştaylarımızı birkaç ay içerisinde bitireceğiz. Bundan sonra bir veya iki çalıştay daha yapacağız.

* Ama millet, bu hakkını bugüne kadar kullanamamış. Millet, bu hakkını kullanmak suretiyle bir anayasayı inşa eder. Onun için de Meclis’te anayasa yapma konusunda konsensüsün oluşması gerekir yoksa “Biz anayasa yaptık, buyurun gelin, oy verin” demekle bir anayasa gerçekleştiremeyiz. Bunun farkındayız.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tıkanması gibi bir durumun söz konusu olmadığını öne süren 73 yaşındaki siyasetçi şöyle devam etti:

* Ama her sistemin uygulama süreçlerinde gözlemlenen eksiği, fazlalığı olabilir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin de o değerlendirmeleri alacağız.

* Bakalım bu konuda uzman akademisyenlerin bakışları ne, perspektifleri ne. Biz de kendi görüş ve kanaatlerimizi o çerçevede paylaşacağız.

* Anayasalar dogma değil. Dokunulmaz, vazgeçilmez değil. Nihayetinde bunları insan yapıyor. İnsanın ihtiyacına göre, zamanın şartlarına göre, uygulamada gözlemlediğiniz durumları dikkate almak suretiyle her zaman revize eder, rasyonaliteyle düzeltirsiniz.