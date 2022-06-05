AKP YSK temsilcisi ‘el yükseltti’: Dünyadaki en güvenli seçimler Türkiye’de

Seçim güvenliğine ilişkin konuşan AKP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Recep Özel “İddia ediyorum dünyadaki en güvenli seçimler Türkiye’de yapılıyor” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı, emekli general Adnan Tanrıverdi’nin kurduğu Uluslararası Savunma Danışmanlık Şirketi’nin (SADAT) önüne gidip açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu SADAT ve Saray’dır” demişti.

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Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, Özel, Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları sonrası yeniden gündeme gelen seçim güvenliği tartışmalarına ilişkin şunları söyledi:

”Türkiye’de seçimin her aşaması, siyasi partilerin gözü önünde bütün iş ve eylemler gerçekleşiyor. Örneğin, bütün siyasi partiler YSK’nın girdiği bütün verileri Siyasi Parti Portali (SİPPORT), üzerinden ulaşabiliyorlar. Ayrıca SEÇSİS sistemine anlık olarak girip, bütün belge ve verilere anlık ulaşabiliyorlar. Dünyanın hemen hemen hiçbir ülkesinde olmayan bir sistem. Diğer bir ikinci adımı ise YSK’dan tutun, il seçim kurulu, ilçe seçim kurulu, sandık kuruluna kadar bütün aşamalarda siyasi parti üyeleri, temsilcileri ya da siyasi partilerin müşahitleri bulunuyor. Seçim alanında müşahitlerin gözü önünde bütün seçim cereyan ediyor. İddia ediyorum dünyada en güvenli seçim sistemi Türkiye’dedir.”