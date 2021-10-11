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Yaramazlara biraz batar!

AKP İstanbul Milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti

AKP kurucu üyesi ve İstanbul Milletvekili İsmet Uçma yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: Anka

Uçma, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İstanbul’da hastanede tedavi görüyordu.


Uçma’nın vefatıyla AKP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki sandalye sayısı 287’ye düştü.

İsmet Uçma kimdir?

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 1955 yılında dünyaya gelen Uçma, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Aynı fakültede yüksek lisansını yapan Uçma, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde doktorasını tamamladı.

Öğretmenlik ve editörlük de yapan Uçma, İşaret Yayınları ve Şehir Yayınları’nın kurucusu.

Uçma, 24, 25, 26 ve 27. dönemde AKP’den İstanbul Milletvekili seçildi.

AKP’li vekil, TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Daimi Komisyonu Başkanlığını da yürütüyordu.

 

 

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