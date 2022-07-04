AKP, Dodurga’yla gaza geldi: İşaret fişeği atıldı, asıl anket budur

Belde olma hakkı kazandıktan sonra seçimlere gidilen Çankırı Dodurga’da ‘cumhur ittifakı’ adayı kazanınca birçok AKP’li ve MHP’liden ‘zafer‘ mesajları paylaşıldı.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Bütün Türkiye’nin gözü kulağı Çankırı Orta Dodurga’daydı” mesajıyla bu seçimin ‘önemine’ dikkat çekti.

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Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesi, nüfusu 2 binin altına düşünce 2014’te köy statüsüne dönüştürülmüştü.

Dönüşüm sürecinde belediye tarafından açılan ve 1 Nisan’da sonuçlanan davada, nüfusu 2 binin üzerinde olan Dodurga köyünün belde statüsünün korunmasına ve belediye başkanlığı için seçim yapılmasına karar verilmişti.

Millet ittifakı aday göstermedi

Millet ittifakı bileşenleri CHP ve İYİ Parti’nin aday göstermediği seçimi, AKP ve MHP’nin ortak adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı, oyların yüzde 87,02’sini alarak kazandı.

2019 seçimlerinde Dodurga’nın bağlı olduğu Orta ilçesinde AKP yüzde 72,37 oyla birinci, MHP yüzde 19,17 oyla ikinci parti olmuştu.

Seçime, AKP’den Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Demokrasi ve Atılım Partisi’nden Şerafettin Kaplan, Demokratik Sol Parti’den Namık Kaya, Yeniden Refah Partisi’nden Hakan Kuşcu, Saadet Partisi’nden İbrahim Çolak, Memleket Partisi’nden Osman Dede, Adalet Partisi’nden Emine Yayla ve Türkiye Değişim Partisi’nden Kamil Erdoğdu olmak üzere sekiz aday katıldı.

‘Türkiye’nin gözü kulağı bu seçimdeydi’

Sonuçların ardından konuşan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu bütün Türkiye’nin Dodurga seçimlerini yakından takip ettiğini iddia etti: “Bu seçimin zaferi ve 2023 Haziran seçimlerinin hakikaten işaret fişeğini Dodurgalılar, Türkiye’ye ve dünyaya ilan etti.”

‘Canlı bir anket sonucu’

AKP’li Akbaşoğlu, açıklamasının devamında partisinin oy oranı düşük çıkan anketleri hedef alarak, 2 bin nüfuslu ilçedeki seçimlerin ‘canlı bir anket sonucu’ olduğunu savundu: “Bu bütün seçim anketlerini sandığa gömen bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Sipariş seçim anketlerine değil, milletin iradesine, milletin oyuna bakmak gerekiyor. Sandık sonuçları hakikaten Haziran 2023’e kadar bütün Türkiye’ye emsal olacak canlı bir anketin sonucu olarak herkesin hizaya buna göre bakması gereken ve buna göre mutlaka bütün sonuçları yorumlaması gereken bir dersi herkese verdi. Bu sebeple ben bütün Dodurgalılara, Dodurga halkına cumhur ittifakı adına teşekkürlerimi sunuyorum.”

Seçimlerin sonuçlanmasıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dahil birçok AKP’li sosyal medyadan ‘zafer’ kutlaması yaptı.

Oy paylaşımların bazıları şöyle:

Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, %87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı’mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum.



Tüm Dodurga halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 3, 2022



Dodurga'da;

Zafer AK Parti'nin

Zafer Cumhur İttifakı'nın

Zafer Milletimizin 👏👏 👏



Çankırı Orta ilçesi Dodurga Beldesi belediye seçimlerinde %87,02'lik rekor oyla seçimi kazanan Belediye Başkanı Hüseyin Kaşıkçı'yı tebrik ediyorum



Dodurga'mıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 3, 2022

Çankırı Dodurga Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan AK Parti ve Cumhur ittifakı adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı’yı tebrik ediyoruz. Beldemize hayırlı olsun. #Çankırı#Dodurga — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 3, 2022

Dodurgada 6 sandıktan sayımı tamamlanan bir sandık sonucu:

Cumhur İttifakı 156,

Seçime katılan 7 Partinin toplamı :16

İşte sözünü ettiğim Osmanlı tokadı. — Feti Yıldız (@YildizFeti) July 3, 2022