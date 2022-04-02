Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne işçi taşıyan servis yine kaza yaptı


Mersin’in Gülnar ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) çalışan Rus işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Şubat ve martta da işçileri taşıyan servis aracı kaza yapmış, toplam 26 kişi yaralanmıştı.


AA’nın haberine göre son kazada R.A. idaresindeki 33 ADL 683 plakalı servis otobüsü, Büyükeceli Mahallesi Mersin-Antalya kara yolunda devrildi.

Kazada sürücüyle araçta bulunan 10 Rus işçi yaralandı. Yaralılar, Silifke Devlet Hastanesi’yle özel hastaneye kaldırıldı.

SON HABERLER

S&P, Türkiye’nin notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu ‘B+’ olarak teyit ettiğini, ülkenin yerel para cinsinden kredi notunu ise ‘BB-‘den ‘B+’ya indirildiğini açıkladı.

Epilepsi hastası çocuklar ilaçsız, aileler çaresiz

Dirençli epilepsi hastası çocuklar, nöbetlerini önleyen ilaçlara ulaşamıyor. Ne Türk Eczacıları Birliği’nin (TEB) yurt dışından temin ettiği clobazam ne de Türkiye’de bulunması gereken başka antiepileptik ilaçları edinemeyen aileler ve hasta çocukları zor günler yaşıyor. Orijinal ilaçların yanısıra, muadilleri de yok.