Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne işçi taşıyan servis yine kaza yaptı

Mersin’in Gülnar ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) çalışan Rus işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Şubat ve martta da işçileri taşıyan servis aracı kaza yapmış, toplam 26 kişi yaralanmıştı.
AA’nın haberine göre son kazada R.A. idaresindeki 33 ADL 683 plakalı servis otobüsü, Büyükeceli Mahallesi Mersin-Antalya kara yolunda devrildi.
Kazada sürücüyle araçta bulunan 10 Rus işçi yaralandı. Yaralılar, Silifke Devlet Hastanesi’yle özel hastaneye kaldırıldı.