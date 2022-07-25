Akıntı nereye, çöp oraya

Akıntı sistemleri, Avrupa’da denize atılan çöpü Karadeniz’e, Mısır veya Libya’dan atılanları ise Akdeniz’e taşıyabiliyor.

Fotoğraf: Plato Terentev/Pexels

AA’nın Çukurova ve Dokuz Eylül üniversitelerinin verilerine dayanarak hazırladığı grafikte kıyılardaki çöp kirliliği ve akıntı sistemleri arasındaki ilişkiyi görmek mümkün.

Çöpler kıyılardaki girdaplarda 30-40 metre derinliklerde yoğunlaşabiliyor. Kışın rüzgarlar güneyden şiddetli estiği için çöpler Saros Körfezi’ne ilerliyor.

Ege’deki çöplerin yüzde 80’i bölgedeki illerden yüzde 10’u Akdeniz’den, yüzde 10’u Karadeniz’den kaynaklanıyor.

Türkiye’nin Kuzeydoğu Akdeniz kıyılarında, kilometreye bir günde 30 kilodan fazla plastik vuruyor. İskenderun Körfezi’ndeki sirkülasyon nedeniyle çöpler burada birikebiliyor.