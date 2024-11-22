Akif Beki: Verginin zammı millete, indirimi kime?

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Bloomberg HT’ye göre, bütçe açığı yıllık 2 trilyon lirayı aşmış. Geçen yıl gibi, delik büyük ama yama küçük.

Nasıl kapatılacağını söylemeye gerek yok. Vergi zamlarıyla.

Toplam vergilerin yaklaşık yüzde 70’ini, harcarken dolaylı olarak hepimiz ödüyoruz.

Toplanan gelir vergisinin kabaca yüzde 90’ı da kaynağında, büyük kısmı ücretlilerden kesiliyor.

Oysa geçen yıllar gibi, bu yılda bütçe açığı kadar tutan bir vergiden devlet vazgeçiyor. İndirim, teşvik, muafiyet vesair olarak.

Yani verginin zammı yine millete; indirimi ise teşvikli müteahhitlere, muafiyetli patronlara düşecek. Bakkaldan, kafeden, restorandan, çalışanların maaşlarından kaşıkla toplanırken patronlara kepçeyle dağıtılacak. Kümesteki kazları yolmak, deniyor.

Bakan Şimşek, sık sık hedeflerini açıklıyor. Çok kazanandan çok, az kazanandan az alınacaktı. Halkın sırtındaki dolaylı vergi yükü hafifletilecekti. Ne oldu o vergi adaleti reformu, bir haber var mı?

Akif Beki’nin yazısı