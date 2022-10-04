Akif Beki: Terörle mücadele edenler, saldırıyı kınayan Demirtaş’a neden kızdı

Cezaevindeki Demirtaş’a ‘terör saldırısını niye kınıyorsun’ denir mi? Dendi, çok kızıldı.

Kınamasının, terör örgütü PKK’yı rahatsız etmesi sürpriz değil. Tezgahlarını bozuyor.

Demirtaş’ı da HDP’yi de ‘halkı temsil etmemek, düşman dili konuşmak ve sindirilmişlik’le suçladılar.

Fakat Demirtaş alttan almadı, geri adım atmayacağını, ‘sindirilmişlik’le yaftalanmayı göze aldığını söyledi.

Yani terör tezgahını bozmaya devam edecek, kararlı.

Daha sert kınaması için teşvik edilmesi, desteklenmesi gereken bir tavırdı.

Terör örgütünü neden kızdırdığı ortada. Ama terörle mücadele edenlerin, niye kınadı diye kızacağı aklıma gelmezdi. İstendiği gibi işte, bu yönde gelişmesine sevinmek gerekmez mi?

Kandil’deki kardeşi de sarı torbaya girdiğinde aynı mesajı atsın da görelim yollu terslemelerin, terörle mücadeleye faydasını anlayamayanlardanım.

Akif Beki’nin yazısı