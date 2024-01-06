Akif Beki: Son bahislerde Kurum, arayı açmaya başladı

Haliç Kongre Merkezi’nde, dün İmamoğlu’nun adaylık toplantısını izledim.

Pazar günü de Erdoğan, AK Parti’nin İstanbul adayını aynı yerde açıklayacak.

Herkes, kim olacağını merak ediyor.

Tevfik Göksu, Ergün Turan, Ali Yerlikaya ve Murat Kurum’un adları geçiyordu.

Son bahislerde Kurum, arayı açmaya başladı.

Erdoğan, bir sürprizle şaşırtabilir de. Adaylık yarışında ipi hangi AK Partilinin göğüsleyeceği hâlâ belli değil yani.

Fakat sanıldığı kadar belirleyici de olmayabilir.

CHP lideri Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu dinledikten sonra bir kez daha onu fark ettim.

AK Parti, İmamoğlu’nun karşısına kimden çok neyi, hangi propagandayı çıkaracağına dikkat etse daha iyi eder sanki.

Akif Beki’nin yazısı