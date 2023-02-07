Akif Beki: Sadece bir şehre değil, şehirlere ihanet etmişiz

Türkiye bir deprem ülkesiydi.

Uzmanlar; ‘deprem önlenemez ama yıkımı önlenebilir’ diyordu.

Ne oldu? Yine vurdu, ‘geliyorum’ diye diye.

Peki yıkım önlenebildi mi, hayır. Korkunç bir yıkımla sarsıldık. Yollar, havaalanı ve hastaneler bile hasar aldı. Dayanıklılık testinden, kimi kamu binaları dahi geçemedi. Tedbirler, yıkımı önlemeye yetmedi.

Nasıldı o söz; “biz bu şehre ihanet ettik.” Sadece İstanbul’a, bir şehre değil şehirlere ihanet etmişiz. Acı sonuçlarıyla yüzleşiyoruz şimdi.

Bu kez Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Malatya, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye’de… Geniş çaplı, büyük bir yıkımla karşı karşıyayız.

Akif Beki’nin yazısı