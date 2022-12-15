Akif Beki: İktidar, sandıkta kaybettiği İstanbul’u sandıksız geri aldı

O, buna ‘ahmak’ demiş. Bu da ‘sensin, sana benzer, sana derler’ tarzında ona iade etmiş.

Bu ceza aldı, başkanlığı düştü; ona hiçbir şey olmadı, bakanlığa devam ediyor.

O, İçişleri Bakanı Soylu. Bu da İBB Başkanı İmamoğlu.

Ben de kirli siyasetin değil hukukun işlediğine, kararı yargının verdiğine inandım.

‘Ahmak’ demek; hapis, siyaset yasağı ve haklardan men gerektiren bir suçsa… Sırf lafı, ilk söyleyene iade ettiği için İmamoğlu, artık seçime girip muhtar bile olamayacaksa… İlk söyleyen Soylu’ydu, ona niye hiç ceza ve yasak yok diye sormuyorum.

İktidar, sandıkta kaybettiği İstanbul’u, yargı eliyle sandıksız geri aldı. Ama milli irade gaspı da sayılmaz. AK Parti’ye karşı yapıldığında olur öyle şeyler.

Akif Beki’nin yazısı