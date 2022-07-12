Akif Beki: İktidar, İBB Başkanı’ndan rol kapmaya hazır

İstanbul Valisi Yerlikaya, derhal Esenyurt’a gitti. İBB yetkililerinin de eşliğinde çalışmaları denetledi. Ve ardından yanına AK Parti İl Başkanı Kabaktepe ile AFAD yetkililerini alarak, ayağında çizmelerle kameralara görüntü verdi, açıklama yaptı. Oysa müdahaleye koşan yüzlerce kişilik yardım, kurtarma ekipleri İBB, İSKİ ve itfaiyeye bağlıydı. AK Parti İl Başkanlığına değil. Fakat Vali Yerlikaya’nın fotoğrafında hiçbir İBB yetkilisi yoktu. CHP’li Esenyurt Belediyesi de sahada olup fotoğrafta yer bulamayanlardandı.

İktidar, İBB Başkanı’ndan rol kapmaya hazır, her an tetikte. Karla mücadelede Vali’yle bakanların, İmamoğlu’nu yok sayan pozlarında görülmüştü. Doldurmak için boşluğa, İmamoğlu’nun meydanı boşaltmasına filan ihtiyaç duymuyorlar, o da ayrı ya…

İBB Haber adlı Twitter hesabı, 3 yılda 10 milyar liralık altyapı yatırımı sayesinde eski taşkın felaketlerinin tekrar yaşanmadığını söylüyordu. Aynı hesap, fotoğraf çekerken değil tedbir alırken çizme giymenin önemini vurgulayıp bir de şunu ekliyordu: “Çizme giymekle altyapı sorunları çözülseydi, 25 yıldır çözülürdü…”

Cumhurbaşkanı Erdoğan “biz bu şehre ihanet ettik, hala da ediyoruz” dediğinde, 2017’ydi. İmamoğlu, bu tarihlerde daha başkan değildi. Yine de o mudur ve onun CeHaPe Zihniyeti midir imar yolsuzluklarının, çarpık yapılaşmaların, şehre ihanetlerin sorumlusu?

Akif Beki’nin yazısı