Akif Beki: Hukukun tek gözü açık, hangisi olduğu da ortada

Davanın garibanlarının gündemini sevmiyor boş yapanlar. Her Abdülhamid’i Sultan Abdülhamid, Sultan Abdülhamid’i de din, fesiyse milli devlet sembolü sanıp kutsayan herzevekillerden ne beklenir!

Keçi heykeli görünce şeytan ve Tapınak Şövalyeleri görmüş gibi olanlar, İBB’yi kışkırtmakla suçluyor. Uğradığı saldırıyı tahrik etmekten de saldırıya uğrayan sorumlu tutuluyor.

Çünkü güya dinlerine bir şey söyleniyor, kutsallarına laf ediliyor zannetmelerine sebep olmuş sergi.

Feshane’deki İBB sergisine saldıranlar mı halkı kışkırtıyordu, sergisi saldırıya uğrayan İBB mi? Soruşturma İBB’ye açıldı.

Örtülüye metroda laf atıp sataşan mı savcılığa çekilmiyor, tüm açıklara camiden gâliz hakaretle dil uzatan mı? Açıklara dil uzatan.

Yargının siyasallaşması, çifte standart getirir. Adalet, bir tarafa kör. Diğerinin nefret suçlarını görüyor sadece.

Hukukun tek gözü açık, hangisi olduğu da ortada.

Akif Beki’nin yazısı