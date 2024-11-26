Akif Beki: Her dert bitti de sıra belediye kreşlerine mi geldi?

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Bir hafta sonra yahu! 5 kardeşi yutan yangının külleri kaldırılsaydı bari.

İzmir’deki faciadan tam bir hafta sonra, 18 Kasım’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığından belediyelere uyarı yazılıyor. Kasım başında Milli Eğitim’den gelen talep üzerine.

Güya belediye kreşlerinde, anaokulu gibi eğitim, öğretim yapıldığı tespit edilmiş. Bu da mevzuata aykırıymış. Yeni kreş açmamaları, eskilerinde de eğitim, öğretimi durdurmaları için belediyeler ikaz ediliyor.

Bu mu şimdi memleketin eğitim, öğretim sorunu; her dert bitti de sıra belediye kreşlerine mi geldi?

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kreş yasağı olarak sunulmasını yalanlıyor. Manipülasyonmuş.

Yani belediye, 3 yaşa kadar çocukları kreşlerde eğlendirebilir. Ama 3 yaş üstü, anaokuluna giriyor. Onları alamaz.

İzmir yangınında çocukların en büyüğü 5 yaşındaydı. Belediye, mahallede bedava kreş açmış olsa bile annesi, hurdacıya giderken onu kreşe bırakmayıp yine evde mi kilitleyecekti?

Belediyelere kreş yasağı değil de anaokulu yasağı dediğiniz şey, aynı kapıya çıkıyor. Hurdaya, temizliğe giden 3 yaş üstü anneleri, ne yapsın çocuklarını? Evlerinin yanında açılsa dahi belediye kreşlerinden yararlanma yasağı koymuş oluyorsunuz onlara.

Akif Beki’nin yazısı