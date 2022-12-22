Akif Beki: Hak yeme iddiaları, sol elle yemek kadar ilgi çekmiyor

“Bodrum’da dudak uçuklatan 7 buçuk milyar liralık gayrimenkul ihalesi, AK Parti milletvekilinin eşine verildi; daha önce de şu şu…”

“2 milyar liralık Ulaştırma ihalesi, Bakan’ın dayısına ulaştırıldı…”

Falanca ballı ihale ise şu bakan yardımcısının kardeşinde kaldıydı…

Filanca bakan da zaten bakanlığa kendi şirketinden şunu satın aldırmıştı…

İsmet Özel’in kulakları çınlasın; bu tür hak yeme iddiaları, sol elle yemek kadar ilgisini çekmiyor bazılarımızın.

Hangisi doğru, hangisi yanlış; aslı astarı ne? Muhafazakâr medyada okuyor musunuz hiç bu haberleri?

Kıldan, tüyden sakalın dinî sevabıyla günahına dikkat kesilenler, rüşvet anlamındaki ‘sakal’la ilgilenmiyor. Dönüp bakmıyorlar dahi, ne köpürtmesi!

Sonuçlarından başkasının etkilenmediği, sadece yapanı bağlayan geçişsiz günahların peşine düşüyor, hesabını öbür tarafa bırakmıyor, bu dünyada sormaya kalkıyorlar da…

Sonuçlarından başkasının etkilendiği haram kazanç yeme, adaletsizlik, haksızlık gibi geçişli günahların hesabını bu dünyada sordurmuyor, ahirete bırakıyorlar.

Akif Beki’nin yazısı