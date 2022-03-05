Akif Beki: Ethem Sancak belli ki ‘vefasızlık’ hissini gidermeye çalışmış

Doğu Perinçek Moskova’ya, iktidarın gözdelerinden Ethem Sancak’ın da yer aldığı bir heyet göndermişti.

Perinçek’in aktardığına göre; Ankara’nın Putin’i küstürdüğü, vefasızlığa uğramış gibi hissettirdiği izlenimiyle dönmüşler.

Ethem Sancak, oradayken bir Rus TV’sine konuşarak belli ki bu hissi gidermeye de çalışmış.

“Rusya’nın Ukrayna’ya girmesinde asıl suçlu NATO’dur. NATO, Türkiye’nin geçmişten gelen bir ayıbıdır, kanserdir, urdur. İHA’ları verirken Ukrayna’nın böyle kullanacağını bilmiyorduk” türü diller dökmüş.

Türkiye’yle Rusya’nın kaderinin bir yazıldığına dair mesajlar da vermenin gayretine girmiş.

“NATO’yla nikahlıyız ama bu bir gençlik hatası, mutlu değiliz, gözümüz gönlümüz Moskova’da” demeye getirmiş.

Şansını denemesi, takdire şayan. O kıdemde bu acarlık, uyanıklığa epey yakın bir medeni cesarete işaret eder.

Bilmeyenler, buradaki olgunluğu pişkinlikle bile karıştırabilir.

Akif Beki’nin yazısı