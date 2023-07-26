Akif Beki: Enflasyon zenginlerinin medya gücü de var

Enflasyon zenginlerinin medya gücü de var, tanımaya onlardan başlayın. Faizin, olması gereken yere çıkarılmasına dinen karşıymış gibi yapan medyadan.

Gözünüzü yeterince açarsanız dini, çıkarlarına alet edenleri arkada bir yerde görürsünüz belki.

Ucuz, kıyak krediye ulaşabilen avantaj sahipleri, enflasyon düzeninden mutlu.

Niye mutlu olmasınlar? Enflasyondan daha düşük faizle kredi kullanmak gibisi yok. Borçları; dolar karşısında eriyor, sattıkları ürün fiyatlarındaki artışa kıyasla ufalıyor. Alırken büyük gelen rakam, geri öderken küçük kalıyor. Havadan tatlı para kazanıyorlar.

Akif Beki’nin yazısı