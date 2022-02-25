Akif Beki: Dün Kırım, bugün Ukrayna, yarın neresi?

Potemkin aldatmacası, artık Putin’in son işgal oyununu da sembolize ediyor.
Washington, adını yanlış koymamış. Yüze gülen, arkadan başka iş çeviren bir diplomasi gösterisi sahnelemişler.
Putin, yayılmacı hırslarını, dostluk şovlarıyla örtülemeyecek kadar açık etti.
Kırım’ı Rus topraklarına katan Büyük Katerina ve Rus yayılmacılığının ünlü komutanı Potemkin’e özeniyor.
Maske ilk kez düşmüyor ama gerekli tepki verilmezse son da olmayacak.
Dün Kırım, bugün Ukrayna, yarın sıradaki hedef neresi? Burada durmayacak, o anlaşıldı.