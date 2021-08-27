Akif Beki: Dağıtılan mavi boncuklar ve kelam rüşvetleri, Taliban’ı iknaya yetmedi

fganistan’da yenilen tarafla ortak olup şimdi Taliban’la kazanmış gibi zafere ortak yazılmayı bekleyenlerimiz vardı.

Taliban’ın zaferini, Taliban’dan daha büyük bir coşkuyla karşılayanlardan söz ediyorum.

“Yaşasın, ABD emperyalizmi ve işbirlikçileri kaybetti, mücahit Taliban kazandı” diye sevinçle kutluyorlardı.

Sanki biz o savaşta, “ABD emperyalizmi ve işbirlikçileri” dedikleri tarafta değil de Taliban’ın yanında yer almışız gibi.

Yine de dağıtılan mavi boncuklar ve kelam rüşvetleri, Taliban’ı iknaya yetmedi.

Yerimizin kaybeden tarafta olduğunu gösterdiler. Kaybeden ABD ve işbirlikçileriyle birlikte bizim de askerlerimizi çekmemizi istediler.

Tuttuğumuz, desteklediğimiz tarafın kaybettiğini ve bunu kazanan tarafın da bildiğini unutmanın faydası yok.

Yaranmak için ne yaparsak yapalım, birlikte kazandığımızı düşünmeyecek Taliban.

Israrla, zorlayarak vaatkar ve heveskar görünmenin de faydası yok.

Sonuç ortada. Kabil Havaalanı’nda rol üstlenme istekliliğimizi önce ABD, sonra da Taliban’a takdir ettirdiğimizle kaldık.

Akif Beki’nin yazısı