Akif Beki: Bir tek kendileri terörle mücadeleden yana, diğer herkes terör yandaşı

Mersin’deki mel’un saldırıda bir polisin şehit edilmesine, polis ve sivillerin yaralanmasına mı yanarsınız…

Daha şehidin cenazesi kaldırılmadan, yaralılar taburcu edilmeden saldırının siyaseten kullanılmasına mı…

Bütün muhalefeti terörist göstermek için fırsata çevrilmek istenmesine mi…

Siyasi karşıtları karalama malzemesi yapılmasına, istismara kalkışılnasına mı…

Terörle mücadelenin, seçime giderken meşru rakiplerle mücadeleye hala alet edilebilmesine mi…

…

Bırakın cezaevinden saldırıyı kınayan Selahattin Demirtaş’ın mesajını… Altılı Masa liderlerinin kınamalarına bile takacak kulp arıyorlar.

Onlardan başka herkes, ülkenin kötülüğünü istiyor; partilerinden olmayan herkes hain ya…

Bir tek kendileri terörle mücadeleden yana, diğer herkes terör yandaşı ya…

Yahu hani terörü marjinelleştirecek, toplumdan yalıtacak, yalnızlaştıracaktık!

Toplumun size oy vermeyen yarısını, demokratik siyasetten dışlayıp zorla terörün yanına iterek mi başaracaksınız bunu?

Akif Beki’nin yazısı