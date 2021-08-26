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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Ancak mucizeyle açıklanabilir

Cumhurbaşkanı ve bakanlar, demokrasi ve hukuk reformları ihtiyacını nasıl duyurmuştu:

Ekonominin iyileşmesi için, önce hukukla demokrasinin iyileştirilmesi gerekiyordu. Demokrasi ve hukuk kötüleştiğinden ekonominin de kötüleştiği sonucu çıkıyordu.


Birinin bozulması sebep, diğerininki sonuçtu.

Demokrasi ve hukuk toparlanmadan ekonomi de düzelemezdi.

Cumhurbaşkanı ve bakanlar, şimdi ekonominin şaha kalktığını söylediğine göre… Sebepler düzelmeden sonuçtaki bu düzelme nasıl mümkün oldu?

Ancak mucizeyle açıklanabilir.

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