Akif Beki: ABD ile Avrupa, kamuoylarından baskı görürlerse harekete geçecek

Devletlerin kendi güç dengeleri, hesapları var. ABD’yi arkasına almışken İsrail’i durduracak bir devlet beklemeyin. Gazze’de hastane vurmaları, yüzlerce hastayı gözlerini kırpmadan katletmeleri bile bardağı taşırmadı, oradan ölçün. Peki dünyanın gözü önünde işlediği savaş suçları, katliamlar Netahyanu’nun yanına mı bırakılacak?

Bilelim ki bu pervasızlığın karşısına, sivil toplum ve insan hakları savunucularından başka dikilecek kimse yok. ABD ile Avrupa; İsrail’in elini tutmuyor, durdurmak için bastırmıyorlar. Ancak kamuoylarından baskı görürlerse harekete geçecekler. Ne varsa yine insan hakları örgütlerinde var. Görev, sivil toplumun omuzlarında. Ve hak mücadelesi, şimdi her zamankinden daha hayati.

Akif Beki’nin yazısı