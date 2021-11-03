Akdeniz’de bir ilk: Smyrna Antik Kenti’nde ‘sanatçı tuvaleti’ bulundu

İzmir’deki Smyrna Antik Kenti’nde devam eden kazılarda tiyatroda sanatçılar tarafından kullanıldığı değerlendirilen tuvalet bulundu.

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AA’nın görüşlerini aktardığı Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy, hiç beklemedikleri buluntularla karşılaştıklarını ve heyecanlı olduklarını anlattı.

Kazı sırasında bulunan latrina (tuvalet) hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ersoy, “Bizim bildiğimiz tiyatroların yakınlarında, gelen izleyicilere hizmet eden latrinalar var ama böyle tiyatronun sahne binası içerisinde bir mekanın tuvalet olarak kullanılıyor olması bir ilk” dedi.

Ersoy, latrinanın 12-13 kişinin birlikte kullanabileceği, ‘U planlı’ oturma düzenine sahip bir tuvalet olduğunu belirterek şunları söyledi: “Çok sayıda kişinin bir arada bu tuvaleti kullanması aynı zamanda sosyalleşmeyi de beraberinde getiriyordu. Sadece sahne binasında çalışan ve yine tiyatroda performans gösteren sanatçılar tarafından kullanıldığını düşünüyoruz. Çünkü sahne binası izleyiciye kapalı. Kapalı alanda bulunduğu için bunu ‘sanatçı tuvaleti’ olarak değerlendirmek mümkün. Bu da Akdeniz coğrafyasındaki tiyatrolarda bir ilk olarak karşımıza çıkıyor.”

Tiyatronun tarihinin MÖ 2’nci yüzyıla dayandığını, latrinanın ise MS 2’nci yüzyılda tiyatroda yapılan büyük çaplı değişiklikler sırasında inşa edildiğini değerlendirdiklerini bildiren Ersoy, latrina ve tiyatronun MS 5’inci yüzyıla kadar kullanıldığını bildirdi.

Yan yana oturulan yapı

Smyrna Antik Tiyatrosu’nda bulunan latrina, yaklaşık 40 santimetre yüksekliğinde ve 60 ila 70 santimetre aralıklarla kişilerin yan yana oturabileceği bir yapıya sahip. Bankın önünde taban seviyesinde sürekli temiz su akan yine U planlı 8-10 santimetre derinliğinde bir su oluğu yer alıyor.