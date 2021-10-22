Akaryakıta para yetiştiremeyince arabasını satıp at aldı

Osmaniye’de yaşayan Emrah Şahin, akaryakıt zamları nedeniyle eski otomobilini satıp at satın aldı.

Fotoğraf: Anka

Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Tufanpaşa mahallesinde oturan 38 yaşındaki Şahin zamlar sonrası akaryakıt almakta zorlandığı için böyle bir karar aldığını söyledi.

Anka’nın aktardığına göre 1993 model Renault Toros marka aracını bir hafta önce 18 bin TL’ye satan Şahin, üç gün önce 1000 TL’ye at satın aldı.

Günlük yevmiyeci olarak çalışan Şahin şimdi atla bakkala gidiyor, diğer işleri için de atını kullanıyor.

Şahin yaşadıklarını şöyle anlattı: “Benzine mazota zam geldiğinden dolayı her işimi atımla görüyorum. Bu zam nereye kadar gidecek? Atımın ne vergisi ne pulu ne muayenesi var. Herkese tavsiye ederim. Vatandaşımız evinde çayını çorbasını pişiremiyor. 170 lira olmuş tüp. 7,5–8 TL akaryakıt olmuş. Ben bununla nasıl geçineceğim?“

Arkadaşının at alması üzerine kendisinin de at almayı düşündüğünü belirten Tekin Alasırt ise şunları söyledi: “Son zamanlarda artan akaryakıt ücretleri tabi çok pahalı oldu. Gaz olmuş 6,5-7 lira, mazot olmuş 8,5 lira, doğalgaz zaten hesabı belli değil. Yani anlayacağınız artık at, eşek devrine geri döneceğiz bu gidişle. Arkadaşımızın biri at almış, ben de gerçekten düşünmüyor değilim. Artık ben de alacağım.

Adam 1 kilo arpa alıyor 3 lira, 3 liraya akşama kadar geziyor. Benim arabaya 1 litre gaz alsam zaten benim araba 1 kilometre gitmiyor. Yani gaz alacağım ama neyle alacağım? Bir de bunu söyleyeyim, parayla alacağım ama varsa alacağım. Bakın cebimde de 5 kuruş param yok. Belki size yalan gibi gelir ama görmüş olduğunuz gibi, cüzdanımda yok, cebimde de yok. İnanmıyorsunuz belki de ama gerçekler bu. Yani hayatın gerçeği bu, bu gerçeği artık tanımlamamız lazım yani.”