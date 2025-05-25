Akademisyen Oya Başak hayatını kaybetti: 'Boğaziçi direnişinin hep yanında oldu'

Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı bölüm başkanlığını 22 yıl yürüten Emeritus Prof. Dr. Oya Başak hayatını kaybetti.

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Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği, Başak’ın vefatını şöyle duyurdu:

“Emeritus Prof. Dr. Oya Başak’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Cenazesi 27 Mayıs Salı, öğle namazının ardından Bebek Camii’nden kaldırılacaktır.”

Üniversiteden Prof. Dr. Cem Say, Başak’ın üniversiteye giriş kartı iptal edilen 10 profesörden biri olduğu söyledi.

Boğaziçi Üniversitesinin efsane hocası Prof. Dr. Oya Başak'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Oya Hocamız, şu yazıyla üniversiteye giriş kartları iptal edilen 10 değerli profesörden biriydi.

Bu belgede geçen her isim kuşaklar boyunca hak ettiği şekilde hatırlanacak. pic.twitter.com/rcLmvHOMBA — Cem Say (@say_cem) May 25, 2025

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu şunları söyledi:

* Bir Cumhuriyet meşalesi, bir Boğaziçi efsanesi Prof. Oya Başak bugün aramızdan ayrıldı. Boğaziçi direnişinin hep yanında oldu.

* BÜMED okuldan çıkarılmadan birkaç gün önce yaptığımız eylemde titreten soğuğa rağmen geldi konuştu, okuldaki/toplumdaki yozlaşmayı eleştirdi, umut verdi. Koltuk değneğiyle geldiği sahneden alkışlarla ayrıldı.

* Boğaziçi’nin kuruluşunda vardı, 1981’de profesör oldu, 20 yıl İngiliz Edebiyatı Bölümü’nü yönetti, 2004’te emekli oldu ama ne okulundan ne öğrencilerinden koptu. YÖK’e karşıydı, düzelmesi için imza verdi; laiklik konusunda hassastı, Atatürk’ü ve Cumhuriyet’i ayrı Shakespeare ve Mozart’i ayrı sevdi.

* Okulda İngiliz Edebiyatı’yla aynı kattaydık. Oya Başak hep yüksekti, dersten çıktığında kat onun sesiyle yankılanırdı. Büyük bir kayıp, çok özleyeceğiz!

Bir Cumhuriyet meşalesi, bir Boğaziçi efsanesi Prof. Oya Başak bugün aramızdan ayrıldı. Boğaziçi direnişinin hep yanında oldu. BÜMED okuldan çıkarılmadan birkaç gün önce yaptığımız eylemde titreten soğuğa rağmen geldi konuştu, okuldaki/toplumdaki yozlaşmayı eleştirdi, umut verdi.… pic.twitter.com/WLRzKI6xTM — hilmi hacaloğlu (@hilmihacaloglu) May 25, 2025

Prof. Dr. Ayşe Naz Bulamur da “Sevgili Oya Başak kalbimde ve yazdığım her satırda yaşayacak. Onu her gün hayatıma kattığı değerleri, birikimi ve kahkahalarıyla hatırlayacağım” dedi.