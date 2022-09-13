Akademisyen ‘Atık’ performansıyla çevre kirliliğine dikkat çekti

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, Trabzon’da ‘Renklerini Koruyarak Gelişen Şehir’ konulu etkinlikte ‘Atık‘ performansıyla çevre kirliliğine dikkat çekti.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre çevresel sorunlar ve şiddet konularında farkındalık oluşturmak için zaman zaman farklı şehirlerde performans sergileyen Kavukcu, son olarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nce organize edilen ‘4. Art Trabzon Uluslararası Sanat Buluşması’na katıldı.

Kavukcu, bitki, kağıt, ağaç parçaları, metal, oyuncak, plastik ve naylon atık malzemeleri yaklaşık 15 metrelik iple bir araya getirdi.

‘Kuyruk’ adını verdiği atıkların bağlı olduğu ipin ucunu omzuna alan Kavukcu, Ayasofya sahilinde bir süre bu şekilde dolaştı.

Kavukcu’nun, ‘Atık’ adlı sessiz performansı çevredekilerin dikkatini çekerken, performans, Kavukcu’nun naylon üzerine siyah boya ile ‘atık’ yazması ve kalan boyayı da üzerine dökmesinin ardından sona erdi.

‘Attığımız her şey doğayı yok ediyor’

Kavukcu, performanslarını şiddet, terör ve toplumsal olaylar üzerine yaptığını vurguladı: “Burada, özellikle düşünmeden biraz da bencilce kullandığımız, attığımız ve gittikçe çöp dağlarını oluşturduğumuz bir dünyada sanatçı olarak bir uyarı mahiyetinde görev bildiğim için kendi bildiğim dil olan sanatı kullandım. Düşünmeden rastgele harcıyoruz. Harcanan ve tüketilen her şey atığa dönüşüyor, atığa dönüşen her şey de dünyayı yok etmeye başlıyor.”

Atık malzemelerden oluşturduğu kütleyi bir canavarın kuyruğuna benzettiğini belirten Kavukcu şunları kaydetti: “Dünyayı yiyip tüketen bir kuyruk ama bu kuyruğun içinde tüketim malzemeleri olduğu gibi doğanın da parçaları var. Ben de atılmış ve kesilmiş ağaç parçalarını, otları da içine yerleştirdim. Çöpler onu sarıp yiyip tüketiyor mantığıyla hareket ettim. Attığımız her şey doğayı yok ediyor. Atmosfere zarar veriyor dolayısıyla insana ve doğaya zarar veriyor”.