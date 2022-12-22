Airbnb kararı: AB’de kira bilgilerini paylaşacak, vergi ödeyecek

Avrupa Birliği’nin (AB) üst mahkemesi, kısa süreli konaklama hizmeti sunan Airbnb hakkında kararını açıkladı. Şirket vergi makamlarına kiralama sözleşmelerinin bilgilerini verecek ve stopaj vergisi ödeyecek.

AB’nin kararı, Airbnb’nin, Airbnb ve diğer kısa süreli kiralama sitelerinin kiralama sözleşmelerindeki bilgileri vergi makamlarına iletmesini ve kira gelirinden yüzde 21 kesinti yapıp vergi makamlarına ödemesini zorunlu kılan 2017’de çıkarılmış bir İtalyan yasasına itirazına cevaben geldi.

Airbnb, kısa süreli kiralama hizmeti sunuyor.

Reuters’ın aktardığına göre Airbnb, vergilendirme ve diğer gerekliliklerin AB’nin 27 ülkelik blokta hizmet sunma özgürlüğü ilkesine aykırı olduğunu ileri sürerek, bir İtalyan mahkemesinde yasaya itiraz etmişti. İtalyan mahkemesi de durumu Avrupa Birliği Adalet Divanı’na iletmişti.

AB mahkemesi kararında “AB hukuku, ulusal bir vergi rejiminin altında bilgi ve vergi toplama hakkını elinden alamaz” dedi.

Mahkeme, buna rağmen vergi temsilcisi atanmasının hizmet faaliyetleri üzerinde kısıtlayıcı bir etkiye sahip olduğunu belirtti.