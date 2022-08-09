Ailesinin terk ettiği flamingo yavrusuna babaları bakıyor

Britanya’da bir hayvanat bahçesinde eşcinsel flamingo çifti ailesinin terk ettiği yavruyu sahiplendi.

Fotoğraf: Whipsnade Zoo

Bedforshire bölgesindeki Whipsnade hayvanat bahçesindeki yetkililer biyolojik ebeveynleri yuvayı boşaltınca, yumurtayı hayatta kalabilme şansını artırmak için inkübatöre (kuluçka makinesi) yerleştirdi.

Daha sonra yeni bir ailesi olması için yetkililer, babaları olarak Hudson ve Blaze isimli çifti seçti.

Babaları evlat edindikleri yumurtanın yuvasının üzerine oturarak yavru çıkana kadar ilgilendi.

Hayvanat bahçesinin açıklamasında çiftin yavru yumurtadan çıktığından beri de örnek ebeveynler olduğunu belirtildi.

Kuş bölümünün yöneticisi Tim Savage flamingoların tek eşli çiftler olma eğilimine sahip olduğunu ve yumurtalarla, daha sonrasında yavrularla birlikte ilgilendiklerini anlattı.

Savage yavrunun yumurtadan çıkmasının ardından Hudson ve Blaze’in iki hafta boyunca yavrunun yanında ayrılmadığını, onu sıcak tutup diğer flamingolardan koruduğunu söyledi.