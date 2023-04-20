Ailesi, Michael Schumacher’le ‘ilk röportajı yapan’ dergiye dava açıyor

Michael Schumacher’in ailesi, eski Formula 1 yarışçısıyla yapay zeka tarafından üretilen bir röportaj yayınlayan dergiye karşı yasal işlem başlatmaya hazırlanıyor.

Almanya’da yayınlanan Die Aktüelle dergisinin 15 Nisan tarihli sayısının kapağında Michael Schumacher var. 2013’te geçirdiği kayak kazasından sonra komaya giren ve o günden sonra kameraların önüne çıkmayan eski Formula 1 yarışçısının gülen fotoğrafının altında büyük puntolarla ‘İlk röportaj!’ yazıyor. Altına eklenen notta, ‘şaşırtacak kadar gerçek gibi’ denmiş.

Tahmin ettiniz!

‘Şaşırtıcı derecede gerçek gibi dursa da sahte’ olan, yapay zekayla üretilmiş bir röportaj. Yayıncıyla ya da okurları heyecanlandırmış olabilir ancak ailesinin pek hoşuna gitmemiş ki BBC’de yer alan habere göre aile dergiyi dava etmeye hazırlanıyor.

Yedi kez F1 şampiyonu olan Schumacher, Aralık 2013’te kayak yaparken kaza geçirmişti. Neredeyse bir yıl komada kalan Schumacher Eylül 2014’ten beri evinde ailesi tarafından bakılıyor.

‘Hepsi özel kalmalı’

Schumacher’ın eşi Corinna, 2021’de Netflix’te yayınlanan belgeselde, özel hayatlarına özen gösterdiğini şu sözlerle belirtmişti: “Hepsi ‘özel‘ kalmalı, her zaman söylediği gibi. Onun mümkün olduğunca özel hayatını sürdürmeye devam edebilmesi benim için çok önemli. Michael her zaman bizi korudu ve şimdi biz Michael’ı koruyoruz.”