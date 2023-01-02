Aile hekimlerine habersiz sözleşme feshi

MESUDE ERŞAN

İstanbul’da beş, İzmir ve Samsun’da ikişer, Tokat’ta bir aile hekiminin iki yıllık sözleşmesi yenilenmedi. İstanbul’daki aile hekimleri kendilerine tebliğ edilmeyen sözleşme fesihlerini dün sabah görevleri başındayken yazdıkları reçetelerin geri dönmesinden anladı.

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İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Başkanı Dr. Serkan Özbakış’tan aldığımız bilgiye göre aslında geçen ay İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından söz konusu beş aile hekimine sözleşmeleri tek taraflı olarak imzalatılmıştı. Buna rağmen, yılın ilk çalışma günü işlerinin başına giden aile hekimleri muayenelerini yaptı, reçetelerini yazdı. Birkaç saatlik çalışmadan sonra saat 11.00’den itibaren reçeteleri geri dönmeye, MEDULA’ya girememeye başladılar. Aksilik olduğunu anlayan aile hekimleri Sağlık il müdürlüğünü arayınca, haklarında verilen karardan haberdar oldular.

AYM kararına aldırmadılar

Aslında 30 Haziran 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin hukuka aykırı pek çok hükmünün iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulması istemiyle Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve sağlık emek örgütleri tarafından davalar açılmıştı. Danıştay’ın başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi (AYM) geçtiğimiz ağustosta Aile Hekimliği Kanunu’nun 8’inci maddesinin 2’nci fıkrasında yer alan ‘sözleşmenin feshini gerektiren nedenler’ ibaresinin iptaline oybirliğiyle hükmetmişti. Kararda iptal nedeniyle doğacak hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edecek nitelikte görüldüğünden iptal hükmünün, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesinin uygun görüldüğü de belirtilmişti.

Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği ceza maddelerine dayanarak işlem yapılmasının da olayın hukuksuz olan başka bir tarafı olduğunu vurgulayan Özbakış, şunları dedi: “Hiçbir bilgi verilmeden, resmi sözlü ya da yazılı tebliğ edilmeden sözleşmelerinin yenilenmemesi hukuk katliamı. Akıl ve vicdan yönünden de telafisi olmayan bir uygulama.”

‘Hekimlik mesleğine, onuruna hakaret‘

Habersiz sözleşme feshinin hekimler ve hekimlik mesleğinin onuruna bir hakaret olduğunu söyleyin Özbakış, şöyle devam etti: “Hastalarını muayene ederken bir hekimin sözleşmesini feshetmenin izahı olamaz. Kesinlikle bu hukuksuz uygulamayı kabul etmiyoruz. Neresinden bakılırsa bakılsın hukuka, vicdana, akıl ve mantığa uymayan bu fesih işlemleri derhal geri çekilmeli ve meslektaşlarımızla yeniden sözleşme imzalanmalı.”

Özbakış sözleşmesi feshedilen aile hekimlerine gerekçe olarak ceza puanlarının gösterildiğini söyledi: “Yönetmelik çıkmadan önceki ceza puanları bile sayılmış. Kaldı ki bunlar eyleme katılmak, işe geç kalmak gibi ceza puanları. Arkadaşlarımız durumu öğrenmek için aradıkları Sağlık İl Müdürlüğündekiler ‘kusura bakmayınsöylememiz gerekiyordu’ demişler. Bu son kararların mahkemeden döneceğini biliyorlar ama bir şekilde ortalığı karıştırıyorlar. Hangi kriterlere göre sözleşmelerin yapılacak ya da yapılmayacak aile hekimlerinin belirlendiğini belli değil.”

‘Kraldan çok kralcıların kararı‘

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Örgütlenme Komisyonu Başkanı Dr. Yusuf Eryazğan, illerdeki sözleşme fesih kararlarının ‘kraldan çok kralcı’ olan sağlık il müdürlükleri tarafından alındığını söyledi. Sözleşme fesihlerinin dayanaklarının hukuksal dayanağı bulunmadığını savunan Eryazğan, şunları dedi: “Haksızlığa uğrayan bu arkadaşlarımız yalnız kalmayacak. Sendikalar, dernekler, meslek örgütleri üzerinden her türlü destek verilecek. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen, bilerek görevlerini kötüye kullanıp son kararları verenlerle ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır. Sonuna kadar meselenin peşinde olacağız.”

İstanbul’daki hekimlerin sözleşmelerle ilgili komisyonlara davet edilmeden kararların alındığını hatırlatan Eryazğan, şöyle devam etti: “Hekimlere haber de verilmemiş. Bu şekilde davranılması onur kırıcı. Asla kabul etmiyoruz. Fesih imzalarını atanların neyi amaçladıklarını ve neden kararları aldıklarını anlayana kadar meselenin peşinden gideceğiz.”

Öte yandan Özbakış ve Eryazğan hakkında, aşı yokluğuyla ilgili basında bilgi verdikleri gerekçesiyle de soruşturma başlatılmış ve müfettiş gönderilmişti.