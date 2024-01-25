AİHM’e 2023’te en çok başvuru Türkiye’den

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) verilerine göre geçen yıl en çok başvuru Türkiye’den.

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AİHM 2023 istatistikleri raporunu yayımladı. Euronews Türkçe’nin rapordan aktardığına göre geçtiğimiz yıl bekleyen en yüksek başvuru sayısına sahip ülke Türkiye oldu.

AİHM verilerine göre mahkemenin 68 bin 450 davalık toplam dava yükünün 23 bin 397’sini Türkiye menşeli davalar oluşturdu.

Buna göre bekleyen davaların yüzde 34,2’si Türkiye’den. Bu davaların da büyük çoğunluğu 2016’daki darbe girişimi sonrasındaki başvurulardan oluşuyor.

Türkiye 2023’te en çok ‘adil yargılanma hakkının ihlali’ ve ‘güvenlik ve özgürlük hakkının ihlali’ konularında mahkum edildi.

Basın toplantısında 2023 istatistiklerini açıklayan Siofra O’leary, en fazla başvurunun Türkiye’den yapıldığını belirterek, 2022’le kıyaslandığında Rusya’yla ilgili başvuruların 5 bin, İtalya ile ilgili başvuruların da bin civarında azaldığını söyledi.