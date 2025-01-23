AİHM, seksi 'evlilik yükümlülüğü' saydığı için Fransa'yı kınadı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fransız bir çiftin boşanma davasında eşiyle seks yapmayı reddettiği için kadının ‘kusurlu’ bulunması nedeniyle Fransa’yı kınadı.

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Guardian‘ın haberine göre Fransa’da 1984’te evlenen, biri engelli dört çocukları olan bir çiftin, ilk çocuklarından sonra ilişkileri kötüleşmeye başladı.

69 yaşındaki H.W adındaki kadın, 2002’den itibaren kocasından sözlü ve fiziksel taciz gördü. 2004’teyse artık kocası J.C ile seks yapmayı reddetti.

Taraflar böylece 2012’de boşanma davası açtı. 2019’daki ilk kararda yerel mahkeme kocayı haklı, kadını ‘kusurlu’ buldu.

Fransız mahkemesinin kadını kusurlu bulma nedeniyse kadının ‘cinsel birlikteliği reddetmesi’ydi.

H.W. bunun üzerine Fransız yargısının verdiği boşanma kararına değil, bunun gerekçelendirilme şekline itiraz etti.

2021’de AİHM’e başvuran kadını, mahkeme haklı buldu.

AİHM, kocasıyla cinsel ilişkiye girmeyi reddeden bir kadının boşanma durumunda mahkemeler tarafından ‘kusurlu’ sayılmaması gerektiğini söyledi ve Fransa’yı kınadı.

Mahkeme oybirliğiyle, kadının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin bir parçası olan özel ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Mahkeme ayrıca evlilik kapsamındaki bütün görevlerin ‘rızaya’ dayanması gerektiğini, seksin bir ‘evlilik görevi’ olarak yorumlanmasının ‘bedensel özerkliği’ ve ‘cinsel özgürlüğü’ ihlal edeceğini vurguladı.