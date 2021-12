AİHM kararı: Rusya, kocasının baltayla ellerini kestiği kadına tazminat ödeyecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkmesi (AİHM), Rusya’nın, kocası tarafından elleri kesilen kadına 370 bin avro (6 milyon 86 bin lira) tazminat ödemesini kararlaştırdı.

Fotoğraf: timpul.md

Rusya’nın aile içi şiddetle mücadelede başarısız olduğunu vurgulayan AİHM, 2017’de kocası tarafından ormana kaçırılıp baltayla elleri kesilen Margarita Graçeva ve şiddet görüp yaralanan üç kadına daha tazminat ödenmesine hükmetti. AİHM, ayrıca, Rusya’nın acilen bu tür saldırların önünü kesmek amacıyla yasal düzenleme yapmasını talep etti.

Graçeva, saldırıya uğradıktan sonra, daha önce kocasından şiddet gördüğüne dair polise şikayette bulunduğunu ancak dikkate alınmadığını söylemişti. Yaşadıkları kamuoyunun tepkisini çekmiş, kampanya başlatılarak para toplanmış sağ eli için protez yapılmıştı. Saldırı sonrasında boşandığı kocası Dimitri Graçev 14 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Ülkede kadınlara yönelik şiddetin ‘sarsıcı boyutlara ulaştığına’ dikkat çeken AİHM, Rusya’nın bunu önlemeyerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin iki maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Rusya’nın, aile içi şiddetin yasal tanımını yapmasını ve tüm faillerin yargılanmasını isteyen AİHM, Graçeva’nın davasının, bu ülkedeki yetkililerin ‘fiziksel yaralanma olana kadar’ şiddeti durdurmak için bir adım atmadıklarının işareti olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2017’de aile içi şiddete verilen cezaları hafifleten bir yasayı imzalamıştı. Yasa, saldırıya uğrayan kişinin hastanelik olmaması ve saldırganın ilk suçu olması durumunda uygulanan şiddetin ceza gerektiren suç olarak nitelendirilmemesini öngörüyor.

Rusya daha önce tazminat davası açan kadınlara tazminat ödemeyi reddetmişti.

Graçeva’nın dışında, tazminat ödenmesi kararlaştırılan diğer üç isim ise Natalya Tunikova, Yelena Gerşman ve İina Petrakova.

Dört kadının avukatı Mari Davtyan, Facebook’tan yaptığı paylaşımda, “Kazandık. Bu kadınların hepsi devletin aile içi şiddet konusundaki eylemsizliği nedeniyle ciddi biçimde yaralandı” ifadelerini kullandı.

IFirst offences where the victim is not hospitalised are no longer treated as criminal offences and punishments were reduced.

Russia had previously objected to the women’s claims for compensation.

Deputy Justice Minister Mikhail Galperin said the Russian state should not be held responsible for domestic violence cases perpetrated by individuals.