Ahmet Taşgetiren: Hükümet, Alevi açılımını ‘kültür’ noktasında tutmak istiyor

İktidarın özellikle İçişleri Bakanlığı üzerinden yürüttüğü Alevi – Bektaşi dergahlarına yönelik faaliyeti, Cumhurbaşkanlığı seviyesinde düzenlenen birkaç Cem evi – Bektaşi dergâhı ziyaretinin ardından en son Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilan ettiği “Alevi – Bektaşi Kültür ve Cem evi Başkanlığı” formülü ile sonuçlandı.

Geçmişte yine Ak Parti iktidarlarının geliştirdiği “Alevi Açılımı” 7 toplantının ardından Cem evlerine “ibadethane statüsü” verilmesi noktasında tıkanmıştı.

Anlaşılıyor ki Hükümet hala o noktayı aşmış değil. Yani Cem evlerine ibadethane statüsü verilmesi yaklaşımına katılmıyor.

Yine anlaşılıyor ki, Hükümet işi “kültür” noktasında tutmak ama bu arada Cem evleri ve Bektaşi dergahlarının binaların bakımı, elektrik – su giderleri, Dedelere maaş gibi kimi ihtiyaçlarının karşılanması çerçevesiyle sınırlamak istiyor.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı