Ahmet Taşgetiren: Herkes HDP oylarını istiyor ama kimse HDP’yle görünmek istemiyor

En kritik oyların HDP oyları olduğunu da, azıcık siyaset takip eden herkes biliyor.

Öyle bir siyasi iklim var ki herkes HDP oylarını almak istiyor ve hiç kimse HDP ile yan yana görünmek istemiyor.

Hiç kimse demesem mi acaba?

Mesela iktidar cenahının Anayasa değişikliği için Meclis’te HDP’lileri ziyareti neydi?

Ne dersiniz o yüzden oy kaybetti mi iktidar cenahı?

Garip MHP bile ses çıkarmadı. İktidar belli ki kendi oy tabanından emin. Acaba daha ileri bir ilişki kursaydı, mesela yeni bir çözüm süreci başlatma gibi vs… iktidar tabanı tepki gösterir miydi? MHP’den mi çekinir Ak Parti orada? Yoksa “Ne yapsak artık HDP bizimle birlikte hareket etmez” değerlendirmesi mi var? O yüzden “kendilerine yar olmayacak HDP’nin hiç kimseye yar olmaması, hatta belki kapatılarak kara toprağa gömülmesi” gibi bir tercih mi öne çıkar?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı