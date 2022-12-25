Ahmet Taşgetiren: FETÖ yöntemlerini yadırgamıyoruz değil mi, yeter ki bize yarasın

Nasıl, alıştık mı adaletsizliğe?

“Harp hiledir” anahtarı her kapıyı açıyor, içimize bir ilkeye göre hareket ettiğimiz itmi’nanı – iç doyumu veriyor mu?

Abilerimizin, reislerimizin yargıyı vaziyete göre kullanma biçimi bizi keyiflendiriyor mu?

Kıs kıs gülüyor muyuz kendi aramızda?

“Nasıl da gol atıyoruz” havalarında mıyız?

Ahlâkı unutalı çok mu oldu? Ahlâk kelimesi kullananlara “sen hala oralarda mısın?” sorusu ile mi karşılık veriyoruz?

Bakalım içimize, fetö yöntemlerini çok da yadırgamıyoruz değil mi? Yeter ki bize yarasın. Demek o yöntemlerle değil, onu kullananın biz olup olmaması ile ilgiliymiş sorun.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı