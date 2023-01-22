Ahmet Taşgetiren: Cumhurbaşkanı bütün tuşlara basıyor

Biliyoruz ki Cumhurbaşkanı, bütün tuşlara basıyor. Tamam, asgari ücret alan onun bir miktar yükselmesini istiyor, memur ve emekli maaş artışını istiyor… istiyor ama, bu artışların dev gibi gelen fiyat yükselmelerinin karşısında bir işe yaramayacağını biliyor. Bu, insanların selden kütük kapması duygusunu yansıtıyor sadece… Bu sel sonunda herkesi götürür de, acaba arada tutunacak bir kütük bulabilir miyim telaşı…

Hani işsizliğin dev boyutlara ulaştığı ortamlarda, bir iş kapabilmek için neredeyse en yakınının üstüne basarak ilerlemek gibi. Squid game’i izlemiştik bir süre önce değil mi? Ucuz ekmek kuyruğunda büfede kalan son ekmeği alabilmek için kim kimi çiğnemezdi değil mi? Ya da bedava patates dağıtılırken kaç kadın, çocuk ezilmemiştir. Niye, niye, niye?

Sayın Ekonomi Bakanı ülke insanını getirdikleri psikolojinin farkında mı acaba? Görülür mü oralardan bu ruh hali?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı