Ahmet Taşgetiren: Cami ibadet yeridir, dil koparma yeri değildir

Sezen Aksu tartışmasına gelirsek… Acaba 2017’de yayınlanan ve bugün Cumhurbaşkanını da öfke kervanına katan şarkısında “Cahil Adem ve Havva” ifadelerini kullanırken bizim halk arasında hani “Affedilir” hatalar için söylediğimiz gibi “Bir cahillik etmişler” mi demek istedi, yoksa basbayağı “insanlığın atası”na “cahil” diye hakarete mi yeltendi?

Şarkı sözü bu. İdeolojik bir metin değil ki… Keşke böyle söylemeseydi? Sezen Aksu gibi şiirde – şarkı sözünde – duyguda incelikleri yakalayabilen bir sanatçı, bu hassasiyeti gösterebilirdi. Toplumun mukaddesat konusunda böyle hassasiyetleri olduğunu görmezden gelmeseydi. Keşke.

Ama olmuş bir kere. Kim çıkardı 2017’de yayınlanmış o şarkı sözlerini de getirip, ülkenin siyasi kamplaşma ortamına boca etti.

Cumhurbaşkanı nasıl o derin kamplaşmanın uzantısı haline geldi, anlamak mümkün değil.

Üstelik sembol bir camide?

Hem nasıl ifadelerle?

“Dil koparmak”tan söz ediyor sayın Cumhurbaşkanı.

Emin Işık Hoca’nın yaklaşımıyla ifade edersek, insanların dilleriyle yaptıkları yanlışlar yüzünden “dil koparmak” cezası uygulansaydı, dünyada dil kalmazdı herhalde. Herkes kendi dilini yoklasın bir.

“Cami ibadet yeridir. Cami hepimizindir. Cami dil koparma yeri değildir.”

Ahmet Taşgetiren’in yazısı