Ahmet Taşgetiren: Bu yasayı çıkarmak iktidarda neden böyle bir heyecan uyandırmış olabilir?

İktidarın “Dezenformasyon yasası”, muhalefetin “Sansür yasası” olarak nitelediği 40 maddelik yasa tasarısı Meclis’ten geçti. Tasarı’nın ünlü 29. Maddesi “endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde yayan” kimsenin 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını öngörüyordu. Bu durumda böyle bir suçla hakkında dava açılan kişinin tutuklu olarak yargılanması yolu açılıyordu.

Peki, muhalefetle asla uzlaşma zemini aramaksızın böyle bir yasayı çıkarmak iktidarda neden böyle bir heyecan uyandırmış olabilir?

Şu yukarda bahsettiğimiz madde, tamamen keyfi bir yargılamanın kapısını açıyor. Bir haberin – farklı ortamlarda paylaşılan bir bilginin endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla yayınlandığına, üstelik ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili bilginin gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli olduğuna kim karar verecek?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı